Cloyes-les-Trois-Rivières

Tournoi de Foot

Stade Paul Hillig Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-13

L’Union Sportive Cloyes-Droué organise son grand tournoi annuel réunissant des dizaines d’équipes. Venez les soutenir !

Restauration et buvette sur place. .

Stade Paul Hillig Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 76 86 17 544959@lcfoot.fr

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English :

Soccer Tournament

L’événement Tournoi de Foot Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN