Tournoi de Foot Cloyes-les-Trois-Rivières
Tournoi de Foot Cloyes-les-Trois-Rivières mercredi 13 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Tournoi de Foot
Stade Paul Hillig Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-13
L’Union Sportive Cloyes-Droué organise son grand tournoi annuel réunissant des dizaines d’équipes. Venez les soutenir !
Restauration et buvette sur place. .
Stade Paul Hillig Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 76 86 17 544959@lcfoot.fr
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English :
Soccer Tournament
L’événement Tournoi de Foot Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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