Festivités Fête Nationale 2026 Limoges
Festivités Fête Nationale 2026 Limoges lundi 13 juillet 2026.
Festivités Fête Nationale 2026
Champs de Juillet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Chaque année, la Ville de Limoges marque la Fête nationale par une série d’animations festives et son feu d’artifice. La célébration se conclut en beauté avec un traditionnel bal populaire au Champ de Juillet, animé par le groupe ALOHA, invitant tous les participants à danser et partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et festive.
Programme à venir. .
Champs de Juillet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00
English : Festivités Fête Nationale 2026
German : Festivités Fête Nationale 2026
Italiano :
Espanol : Festivités Fête Nationale 2026
L’événement Festivités Fête Nationale 2026 Limoges a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Limoges Métropole