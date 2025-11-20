Festivités Fête Nationale 2026 Limoges

Festivités Fête Nationale 2026

Champs de Juillet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Chaque année, la Ville de Limoges marque la Fête nationale par une série d’animations festives et son feu d’artifice. La célébration se conclut en beauté avec un traditionnel bal populaire au Champ de Juillet, animé par le groupe ALOHA, invitant tous les participants à danser et partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et festive.

Programme à venir. .

Champs de Juillet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00

