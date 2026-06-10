Festivités Royales Crèvecœur-le-Grand
Festivités Royales Crèvecœur-le-Grand samedi 4 juillet 2026.
Crèvecœur-le-Grand
Festivités Royales
Rue de la Houssoye Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association Association François 1er vous invite à une journée placée sous le signe de la fête, du partage et de l’ambiance royale.
Au programme
Grande chasse au trésor dans toute la ville (dès 16h)
Structures gonflables pour les enfants
Marché artisanal et producteurs locaux
Atelier Fluid’Art
Danses Renaissance
En soirée
Spectacle de magie
Spectacle de feu
Barbecue brasero et frites
L’association Association François 1er vous invite à une journée placée sous le signe de la fête, du partage et de l’ambiance royale.
Au programme
Grande chasse au trésor dans toute la ville (dès 16h)
Structures gonflables pour les enfants
Marché artisanal et producteurs locaux
Atelier Fluid’Art
Danses Renaissance
En soirée
Spectacle de magie
Spectacle de feu
Barbecue brasero et frites .
Rue de la Houssoye Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 6 75 82 30 92
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English :
The Association François 1er invites you to a day of festivities, sharing and royal ambience.
On the program:
Treasure hunt throughout the town (from 4pm)
Inflatable structures for children
Craft market and local producers
Fluid?Art workshop
Renaissance dancing
In the evening
Magic show
Fire show
Barbecue brazier and French fries
L’événement Festivités Royales Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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