Crèvecœur-le-Grand

Festivités Royales

Rue de la Houssoye Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association Association François 1er vous invite à une journée placée sous le signe de la fête, du partage et de l’ambiance royale.

Au programme

Grande chasse au trésor dans toute la ville (dès 16h)

Structures gonflables pour les enfants

Marché artisanal et producteurs locaux

Atelier Fluid’Art

Danses Renaissance

En soirée

Spectacle de magie

Spectacle de feu

Barbecue brasero et frites

L’association Association François 1er vous invite à une journée placée sous le signe de la fête, du partage et de l’ambiance royale.

Au programme

Grande chasse au trésor dans toute la ville (dès 16h)

Structures gonflables pour les enfants

Marché artisanal et producteurs locaux

Atelier Fluid’Art

Danses Renaissance

En soirée

Spectacle de magie

Spectacle de feu

Barbecue brasero et frites .

Rue de la Houssoye Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 6 75 82 30 92

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English :

The Association François 1er invites you to a day of festivities, sharing and royal ambience.

On the program:

Treasure hunt throughout the town (from 4pm)

Inflatable structures for children

Craft market and local producers

Fluid?Art workshop

Renaissance dancing

In the evening

Magic show

Fire show

Barbecue brazier and French fries

L’événement Festivités Royales Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis