WIL WEST CIRCUS SHOW Crèvecœur-le-Grand
WIL WEST CIRCUS SHOW Crèvecœur-le-Grand vendredi 26 juin 2026.
Crèvecœur-le-Grand
WIL WEST CIRCUS SHOW
Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
L’école de cirque Méli-Malice vous donne rendez-vous pour un spectacle haut en couleur à Crèvecœur-le-Grand !
Acrobaties et ambiance western seront au programme de cette soirée familiale placée sous le signe du spectacle et de la bonne humeur.
L’école de cirque Méli-Malice vous donne rendez-vous pour un spectacle haut en couleur à Crèvecœur-le-Grand !
Acrobaties et ambiance western seront au programme de cette soirée familiale placée sous le signe du spectacle et de la bonne humeur. .
Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 87 11 secretariat@crevecoeur-le-grand.fr
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English :
The Méli-Malice circus school invites you to a colorful show in Crèvec?ur-le-Grand!
Acrobatics and Western ambience are on the program for this family evening of entertainment and good humor.
L’événement WIL WEST CIRCUS SHOW Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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