Crèvecœur-le-Grand

Fête de la musique Crèvecoeur-Le-Grand

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de Ville pour célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale. Concerts, découvertes musicales et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire vibrer le cœur de notre ville.

Venez en famille ou entre amis, profiter des prestations des groupes SHINY SOUL, QUAI N°6, FAMILY AFFAIR, et du chanteur, CYRIL ADDA.

Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de Ville pour célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale. Concerts, découvertes musicales et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire vibrer le cœur de notre ville.

Venez en famille ou entre amis, profiter des prestations des groupes SHINY SOUL, QUAI N°6, FAMILY AFFAIR, et du chanteur, CYRIL ADDA. .

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 87 11 secretariat@crevecoeur-le-grand.fr

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English :

Join us on Place de l?Hôtel de Ville to celebrate music and the arrival of summer in a festive and convivial atmosphere. Concerts, musical discoveries and good spirits will be the order of the day to get the heart of our town beating.

Come along with family and friends, and enjoy performances by SHINY SOUL, QUAI N°6, FAMILY AFFAIR, and singer CYRIL ADDA.

L’événement Fête de la musique Crèvecoeur-Le-Grand Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis