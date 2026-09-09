Festi’Wall | Festival d’arts urbains Ecole Maternelle Rosa Bonheur Cognac

Informations pratiques

Cognac

Festi’Wall | Festival d’arts urbains

Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Festi’wall revient pour sa 3ème édition.

Nouvelles peintures, nouveaux artistes, nouveaux ateliers mais toujours l’envie de partager avec vous…

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Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 49 33 eprouvette.asso@gmail.com

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English :

Festi’wall is back for its 3rd edition.

New paintings, new artists, new workshops but always the desire to share with you…

L’événement Festi’Wall | Festival d’arts urbains Cognac a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Cognac