Festi’Wall | Festival d’arts urbains Ecole Maternelle Rosa Bonheur Cognac
samedi 3 octobre 2026 · Ecole Maternelle Rosa Bonheur · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Festi’Wall | Festival d’arts urbains
Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Festi’wall revient pour sa 3ème édition.
Nouvelles peintures, nouveaux artistes, nouveaux ateliers mais toujours l’envie de partager avec vous…
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Ecole Maternelle Rosa Bonheur 2 rue Jacques Prévert Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 49 33 eprouvette.asso@gmail.com
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English :
Festi’wall is back for its 3rd edition.
New paintings, new artists, new workshops but always the desire to share with you…
L’événement Festi’Wall | Festival d’arts urbains Cognac a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Cognac
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