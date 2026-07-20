Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

Informations pratiques

Sainte-Croix

Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme

Tarif : – – EUR

à préciser

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Pendant trois jours, le festival invite à regarder autrement notre rapport au vivant à travers des films, conférences, spectacles, débats, expositions, sorties nature et rencontres.

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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org

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English :

Over the course of three days, the festival invites us to %E0 take a fresh look at our relationship with living things %E0 through films, lectures, performances, discussions, exhibitions, nature outings, and gatherings.

L’événement Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois