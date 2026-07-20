Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix
jeudi 1 octobre 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix
Informations pratiques
Sainte-Croix
Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant
Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme
Tarif : – – EUR
à préciser
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-01
Pendant trois jours, le festival invite à regarder autrement notre rapport au vivant à travers des films, conférences, spectacles, débats, expositions, sorties nature et rencontres.
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Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06 contact@le-monastere.org
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English :
Over the course of three days, the festival invites us to %E0 take a fresh look at our relationship with living things %E0 through films, lectures, performances, discussions, exhibitions, nature outings, and gatherings.
L’événement Festiwild le festival qui relie l’humain au vivant Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois
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