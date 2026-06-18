Fest’Tissâge Domaine de Tissâge Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Fest’Tissâge

Domaine de Tissâge 5 Rue de la Chapelle Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-04

Le festival de l’association TissÂge pour relier les générations et rêver ensemble

Ateliers

Spectacles

Concert

Paella .

Domaine de Tissâge 5 Rue de la Chapelle Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fest’Tissâge

L’événement Fest’Tissâge Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne