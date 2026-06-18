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Fest’Tissâge Domaine de Tissâge Gigny-sur-Saône

Fest’Tissâge Domaine de Tissâge Gigny-sur-Saône mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Tissâge

Adresse : 5 Rue de la Chapelle

Ville : 71240 Gigny-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Gigny-sur-Saône

Fest’Tissâge

Domaine de Tissâge 5 Rue de la Chapelle Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-04

Le festival de l’association TissÂge pour relier les générations et rêver ensemble
Ateliers
Spectacles
Concert
Paella   .

Domaine de Tissâge 5 Rue de la Chapelle Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fest’Tissâge

L’événement Fest’Tissâge Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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