Informations pratiques

Rieupeyroux

Fête à Rivière

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Profitez d’une journée animée !

8h30-11h déjeuner aux tripous

11h Les animaux du cinéma

12h dépôt de gerbe aux monument aux morts

14h30 concours de pétanque

16h30 Randonnée pédestre avec Los Passejaires

17h Les animaux du cinéma

19h Repas Soirée animée par Eriba Sound hamburger & rissoles, frites et glaces réservation par SMS 06 70 04 15 36

Toute la journée Châteaux gonflables, Rampeau, Tombola .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 77 84 71 51 comiteriviere@gmail.com

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English :

Enjoy a lively day!

L’événement Fête à Rivière Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)