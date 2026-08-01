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AGENDA · Rieupeyroux

Fête à Rivière Rieupeyroux

dimanche 16 août 2026 · Rieupeyroux

Fête à Rivière Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif

Rieupeyroux

Fête à Rivière

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Profitez d’une journée animée !
8h30-11h déjeuner aux tripous
11h Les animaux du cinéma
12h dépôt de gerbe aux monument aux morts
14h30 concours de pétanque
16h30 Randonnée pédestre avec Los Passejaires
17h Les animaux du cinéma
19h Repas Soirée animée par Eriba Sound hamburger & rissoles, frites et glaces réservation par SMS 06 70 04 15 36
Toute la journée Châteaux gonflables, Rampeau, Tombola   .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 77 84 71 51  comiteriviere@gmail.com

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English :

Enjoy a lively day!

L’événement Fête à Rivière Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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