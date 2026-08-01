Fête à Rivière Rieupeyroux
dimanche 16 août 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Fête à Rivière
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Profitez d’une journée animée !
8h30-11h déjeuner aux tripous
11h Les animaux du cinéma
12h dépôt de gerbe aux monument aux morts
14h30 concours de pétanque
16h30 Randonnée pédestre avec Los Passejaires
17h Les animaux du cinéma
19h Repas Soirée animée par Eriba Sound hamburger & rissoles, frites et glaces réservation par SMS 06 70 04 15 36
Toute la journée Châteaux gonflables, Rampeau, Tombola .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 77 84 71 51 comiteriviere@gmail.com
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English :
Enjoy a lively day!
L’événement Fête à Rivière Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-08-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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