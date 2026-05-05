Haguenau

Fête aérienne de Haguenau

5 Rue Saint-Exupéry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Deux ans après une édition marquée par la présence inédite d’avions de légende, tels que le P40 ou le Corsair, le COMH et les associations de l’aérodrome de Haguenau vous donnent rendez-vous pour un nouvel événement spectaculaire les 27 et 28 juin 2026 !

Deux ans après une édition marquée par la présence inédite d’avions de légende, tels que le P40 ou le Corsair, le COMH et les associations de l’aérodrome de Haguenau vous donnent rendez-vous pour un nouvel événement spectaculaire les 27 et 28 juin 2026 ! .

5 Rue Saint-Exupéry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 83 04

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English :

Two years after an edition marked by the unprecedented presence of legendary aircraft, such as the P40 or the Corsair, the COMH and the associations of the Haguenau aerodrome invite you to a new spectacular event on June 27 and 28, 2026!

L’événement Fête aérienne de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau