Haguenau

Fête aérienne Haguenau

Aérodrome de Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Venez découvrir des avions de collections, de la voltige aérienne avec la présence du champion du monde en titre catégorie Unlimited , une exposition et démonstration du DRAGON 67, des patrouilles, des aéromodèles de grande taille et réacteur, des expositions de l’armée de l’air/armée de terre/douane, des simulateurs et d’autres nombreuses animations au sol.

Meeting aérien les 27 et 28 juin

Venez découvrir des avions de collections, de la voltige aérienne avec la présence du champion du monde en titre catégorie Unlimited , une exposition et démonstration du DRAGON 67, des patrouilles, des aéromodèles de grande taille et réacteur, des expositions de l’armée de l’air/armée de terre/douane, des simulateurs et d’autres nombreuses animations au sol. Restauration sur place. .

Aérodrome de Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Come and discover vintage aircraft, aerobatics with the presence of the reigning world champion in the Unlimited category, an exhibition and demonstration of the DRAGON 67, patrols, large-scale and jet-powered aeromodels, air force/army/customs displays, simulators and a host of other activities on the ground.

L’événement Fête aérienne Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau