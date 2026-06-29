Fête au jardin | Mon Quartier d’été Caen
Fête au jardin | Mon Quartier d’été Caen vendredi 3 juillet 2026.
Caen
Fête au jardin | Mon Quartier d’été
Place Blot Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 14:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Jardin des Plantes vous ouvre ses portes !
Distribution de pontes de coccinelles, rencontres avec le Syvedac, la fête du gratuit, maquillage.
12h0 pique-nique apportez votre casse-croute !
1h0 visite du jardin
Le Jardin des Plantes vous ouvre ses portes !
Distribution de pontes de coccinelles, rencontres avec le Syvedac, la fête du gratuit, maquillage
12h0 pique-nique apportez votre casse-croute !
1h0 visite du jardin
En partenariat avec le jardin des plantes de la Ville de Caen, le syvedac, la fête du gratuit, à caen et alentours et France Services Venoix de la Ville de Caen. En présence d’ogyassa. .
Place Blot Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
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English : Fête au jardin | Mon Quartier d’été
The Jardin des Plantes opens its doors to you!
Distribution of ladybird eggs, meetings with Syvedac, the free festival, face painting.
12.30pm: picnic bring your own!
1.30pm: Garden tour
L’événement Fête au jardin | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
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