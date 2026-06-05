Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle-Epoque

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Au cœur de la station thermale de Bagnoles de l’Orne, la Fête Belle Époque célèbre l’époque qui a vu naître et grandir la ville. Une année sur deux, en alternance avec les Médiévales de Domfront, la station se pare de ses plus beaux atours le dernier week-end de juin pour faire revivre l’esprit des premières années du 20e siècle.

Durant deux jours, Bagnoles replonge dans l’atmosphère élégante et joyeuse de la Belle Époque. Promeneurs en costumes, canotiers et ombrelles se mêlent aux artistes et aux musiciens qui investissent la ville. L’architecture des villas, les jardins et les promenades autour du lac offrent un décor naturel à cette parenthèse hors du temps, où chacun est invité à flâner et à profiter d’une fête inspirée des grandes villégiatures d’autrefois Une programmation festive et conviviale Tout au long du week-end, de nombreuses animations rythment la fête visites guidées de villas Belle Époque, musiques ragtime venues de la Nouvelle-Orléans, bals auvergnato-parisiens, démonstrations et initiations aux danses musette et aux danses de salon.

Conteurs, jongleurs, acrobates et voltige équestre complètent le programme, aux côtés d’un marché d’artisans, d’une exposition de voitures anciennes et de la participation de nombreuses associations du territoire. Parmi les moments les plus attendus, la soirée guinguette du samedi promet une ambiance conviviale et musicale. Le dimanche matin, la grande parade 1900 invite chacun à revêtir son plus beau costume pour défiler dans les rues de Bagnoles aux côtés de cavaliers, musiciens et saltimbanques.

SAMEDI 27 JUIN 2026 à partir de 10h30

Barbarine et son orgue de barbarie

Danses costumées Belle époque et exposition de voitures anciennes

Déjeuner sur l’herbe 1900

Visite Guidée du Gué aux biches, du quartier Belle Epoque et du Chalet Suédois

Inauguration de l’exposition photographique Paul Nadar et le théâtre à la Belle Epoque

Spectacle de clown Cybèle, faille spatio-temporelle par la Cie Gros Plaisir

Concert du Dry Bayou Rag Band (fanfare Nouvelle Orléans début XXème)

Veillée spectaculaire avec les Colporteurs d’Imaginaires

Concert de La Guinguette à PépéE (musette entre jazz et java)

Bal musette Belle Epoque avec le Duo Esmelin Simonnin, Paribal et leurs illustres invités

DIMANCHE 28 JUIN 2026 à partir de 10h30

Grande Parade Belle Epoque

Barbarine et son orgue de barbarie

Exhibition de voitures anciennes avec le Bagnoles Moteurs Classiques

Récital de piano 1900 avec Julien Baroni

Danses costumées avec Ballades et Contredanses (démonstration & initiation)

Conférence musicale Belle époque du bal auvergnat au bal musette avec Michel Esbelin et Tiennet Simmonin

Animation Tennis Belle Epoque

Portes ouvertes à l’Hôtel Beaumont

Visite du quartier Belle Epoque & Villa Madeleine

Spectacle La Follia avec Antoine & Lucie de la Cie Les Zêtres

Goûter traditionnel danois, contes et poésie avec Marie-Claire Munoz et Théophile Barbu

Conte, musique et autres joyeusetés avec les Colporteurs d’imaginaire

Concert et déambulation avec le Dry Bayou Rag Band (fanfare Nouvelle Orléans début XXème)

Spectacle Les Sabottés avec Antoine & Lucie de la Cie Les Zêtres Corde et voltige équestre

Concert-bal final avec Les Papillons de Nuit et Paribal (bal musette et chansons réalistes)

Mais aussi les activités suivantes dans les jardins du lac

Tyrolienne géante au-dessus du lac avec le Domaine de l’Orbière

Champ de foire et jeux en bois avec Payaso Loco

Maquillage théâtralisé avec la Cie Les Plastiqueurs

Avions d’époque avec l’Air Modèle Club d’Alençon

Jeu de croquet en accès libre

Boutique Chez Georgette animée par l’Office du Tourisme de Bagnoles

Boutique d’objets anciens avec les Fourmis Fertoises

Et le marché des artisans

Vente de bijoux avec Cathy Anciaux

Couronnes de fleurs avec Sarah Cordier

L’atelier de la dentelle avec Patricia Gilbert

Photographies au collodion humide avec Jean-Baptiste Rengeval

BUVETTE ET RESTAURATION

Buvette ouverte aux Jardins du Lac le samedi à partir de 18h00 et le dimanche à partir de 11h00.

Menu banquet le samedi soir

Saucisse artisanale frites le dimanche midi



ARTISTES PROGRAMMES

Compagnie Gros Plaisir Cybèle (clown à partir de 8 ans)

A la fois comique et terriblement dramatique, Cybèle est la cousine foldingue de Barbara, héritière de Sarah Bernhardt. Elle dessine une créature androgyne de sa longue silhouette sautillante, mi flamant-rose, mi suricate.

Reine de l’improvisation, elle flirte avec l’absurde et le surréalisme. Elle emmène les spectateurs dans son univers touchant, pleine de vie et d’improvisation, de coups de théâtre et de déconnade…

Cybèle, cabaret du temps — Cie Gros Plaisir

Dry Bayou Rag Band (fanfare Nouvelle Orléans début XXème)

Dry Bayou vous amènera dans les rues de la Nouvelle Orléans où la joie et la fête font la tradition, ces 4 musiciens doués et passionnés donneront à votre événement une ambiance unique et festive à la façon des orchestres de la Nouvelle Orléans et Chicago des années 1920.

Dry Bayou Rag Band joue la musique de la Nouvelle Orléans et du sud du Mississippi du début des années 1900, rags , struts , stomps, blues et hot jazz.

Dry Bayou Rag Band YouTube

La Guinguette à Pépée (concert-spectacle entre jazz et java)

Les trois compères, poly-instrumentistes foutraques , se sont emparés de standards de Jazz New Orleans, de chansons, d’airs de broadway ou d’opérettes.

Amoureux du Bal à la musette, ils ont intégré à leur répertoire ces mélodies au charme indémodable. Hommage à Gus Viseur, Jo Privat, Tony Murena, aux bals musettes de la rue de Lappe, au Balajo, à la Boule rouge… Ils s’amusent des accointances entre le jazz et la java.

La Guinguette à PépéE Cie Les neuf filles de Zeus

Solduk Compagnie Les Colporteurs d’Imaginaires (conte, musique et danse du feu)

Soyez les bienvenus au campement des colporteurs d’imaginaires, une petite famille qui pérégrine sur les routes de France et ailleurs en colportant des histoires d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

C’est d’abord une rencontre, un rythme, puis une invitation… à choisir seul ou ensemble parmi une vingtaine d’histoires et de contes, l’objet qui vous sera raconté, en mots ou en musiques, à l’ombre des roulottes mécaniques.

Un voyage éclectique pour petits et grands.

Solduk Compagnie | Art du conte, du théâtre, du cirque, de la musique, de la danse | France

Duo Esbelin Sommonin (bal auvergnat de la Belle Epoque)

Lorsque Michel Esbelin et Tiennet Simonnin se rencontrent en 2008 lors d’un bœuf de musique auvergnate à Paris, l’entente humaine et musicale est immédiate. Très vite, l’idée de jouer en bal s’impose…

Ces deux musiciens revisitent les grands classiques du répertoire auvergnato-parisien du début du XXème siècle, pour le plus grand plaisir des danseurs !

DUO ESBELIN SIMONNIN Site de Tiennet Simonnin

Julien Baroni (récital piano)

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) délivré par le Conservatoire d’Alençon en 2021, je me produit régulièrement (2 à 3 fois/mois) chez des particuliers et dans des lieux publics. Je joue des oeuvres du répertoire classique allant de Bach à Messiaen en passant par Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Bartok, Debussy et un peu de ragtime aussi.

Compagnie Les Zêtres (jonglage, acrobaties et spectacle équestre)

Artistes de cirque basés en Mayenne, nous arpentons les sentiers plus ou moins battus, en route vers notre prochaine destination de spectacle.

Aidés de nos compagnons dévoués, nous transportons casseroles et instruments de musique, couvertures et agrès de cirque pour emmener chez vous un peu de rêve et de folie…

A chaque lieu son spectacle sous un manège ou en plein air, en privé comme en public, au pied d’un arbre, ou au fond d’une grange….

Joyeux mélange circassien, ce spectacle est itinérant alors profitez-en pour le faire venir chez vous !

Les spectacles | Compagnie Les Zêtres

Les Papillons de Nuit (bal musette de chansons réalistes)

Les Papillons de Nuit vous invitent à une plongée revigorante dans le son historique du musette des origines, avec le timbre des inséparables compagnons de cette époque l’accordéon, instrument emblématique du bal parisien, et le banjo, alors fraîchement débarqué d’Amérique.

Le répertoire du trio fait la part belle aux chansons centenaires et indémodables de Fréhel, Berthe Sylva ou Piaf. A la recherche de sonorités oubliées, les Papillons de Nuit, en enchaînant javas, fox-trots, paso-dobles, valses et tangos, vous feront revivre, sans artifices, le bal populaire des années 20/30 !

LES PAPILLONS DE NUIT Site de Tiennet Simonnin .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

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English : Fête Belle-Epoque

L’événement Fête Belle-Epoque Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne