Fête Belle Époque banquet Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Époque banquet Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 27 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Époque banquet
les jardins du lac Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Au programme cette année notamment des visites guidées de villas Belle époque, du ragtime de la Nouvelle Orléans et du bal auvergnato-parisien comme si vous y étiez, des démonstrations et initiations aux danses musette et aux danses de salon, des conteurs, des jongleurs, des acrobates, de la voltige équestre… sans compter le traditionnel marché d’artisans, une exposition de voitures anciennes et bien entendu la participation de nombreuses associations du territoire. Il y en aura littéralement pour tous les goûts !
Parmi les temps forts notables de cet événement cette année, la soirée guinguette du samedi soir reviendra pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et, le dimanche matin, chacune et chacun sera convié à mettre son plus beau costume pour participer à la grande parade 1900, qui défilera dans les rues de Bagnoles accompagnée de ses cavaliers, musiciens, saltimbanques et autres surprises …
Détails du programme à venir
– Samedi 27 juin à partir de 19h
Menu banquet Kir normand poulet rôti à la broche & pommes grenailles Assiette de fromage Riz au lait
Jauge pas de jauge
Tarif 25€ adulte et 12,50€ enfant
Réservation avant le 15/06
– les jardins du lac de Bagnoles de l’Orne .
les jardins du lac Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr
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English : Fête Belle Époque banquet
L’événement Fête Belle Époque banquet Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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