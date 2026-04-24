FÊTE D’AUTOMNE Proupiary

Proupiary

FÊTE D’AUTOMNE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Bar et restauration avec Le Karr A Mel’ et Zéphine

Toute la journée Marché des artisans et producteurs locaux, Présence d’ATOMK et JATA sur leurs expositions Les Passagers et AstrOlabe , Stand des Archives Départementales de la Haute-Garonne archives, jeux et défis. Venez à la rencontre de l’équipe de l’antenne de St-Gaudens qui vous fera découvrir les archives à travers des jeux et autres surprises pour tous les âges ! L’occasion de découvrir les missions et activités des Archives départementales. Animation jeux en bois avec L’atelier du rat botté. Maquillage enfants. Présence de l’artothèque Artlinker, réseau collaboratif d’artistes plasticiens. Balade à dos d’ânes avec la ferme An’imée. Animation sur les petites bêtes sur le stand de la Maison de la Nature 65. Stand du Musée de l’Aurignacien . Animation feuilles d’arbres brodées avec Lorène Roustin. Vous transformerez des feuilles d’arbre en canevas naturels pour vos créations brodées. Cette hybridation entre la texture délicate des feuilles et l’art de la broderie vous permettra de créer des œuvres minutieuses à faire sécher et protéger. Les créations entre dessin et collection pourront être exposées comme un herbier.

Les rendez-vous gratuits

10h et 14h L’Atelier de Sagillia découverte du tissage, à partir de 8 ans sur réservation durée 2h. Laurence Vaissière vous proposera un atelier de fabrication de galon tissé à la grille avec des fils de laine teintés par ses soins avec des plantes vous créerez ainsi votre bracelet sur des métiers à tisser. Un atelier à tester en famille pour voyager dans le temps, entre passé et présent. Laurence vous montrera d’autres techniques de tissage millénaires filage au fuseau, teinture avec des plantes, tissages, bijoux ornés de pierres gemmes.

10h à 13h Atelier d’Hélio-Chlorophylle-Type (tirage sur végétal), à partir de 10 ans sur réservation. Patrice Dion, artiste et photographe, présentera les techniques pour produire des images sur du végétal, par la seule action du soleil, sans chimie additive.

11h Visite du jardin médiéval,

14h Visite historique de l’abbaye,

14h et 15h Atelier découverte de l’aérographe avec Atomk, à partir de 12 ans/ sur réservation. Découvrez l’art de peindre avec l’air ! L’aérographe est un outil qui pulvérise la peinture grâce à un flux d’air comprimé, permettant de réaliser des dégradés et des détails précis. Lors de cet atelier d’initiation, vous apprendrez à comprendre son fonctionnement et à maîtriser les gestes essentiels et repartir avec une de vos créations.

16h30 Spectacle CONCERT à HISTOIRES de la Cie Atchalo. Chanson théâtralisée. Tous publics. Un duo de comédiens-musiciens s’empare avec humour de l’histoire initiatique d’un jeune vannier. Entre concert, récit et spectacle, chacun se raconte, s’approprie les aventures du héros. Où tout à tour, se croisent une mystérieuse ondine, un cheval fougueux, un cerf mythologique et une ogresse lubrique. Hélios Quinquis et Hélène Lafont proposent un voyage poétique et musical aux accents tziganes. Un concert à histoires pour chanter et rire de l’amour, de l’eau, de la vie avec une guitare, deux voix, quatre pieds. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Bar and catering with Le Karr A Mel? and Zéphine

L’événement FÊTE D’AUTOMNE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE