Fête d’Avallon Rue des Odebert Avallon

Informations pratiques

Avallon

Fête d’Avallon

Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Traditionnel rendez-vous du mois d’août, la ville d’Avallon sera en fête le samedi 22.

Au programme de cette nouvelle édition, organisée par la Municipalité et l’association Java des spectacles et de la musique, le tout dans une ambiance festive et familiale !

Découvrez le programme de la journée

De 10h à 12h et de 14h à 17h Animations aux Isles Labaume (balades à poneys, trampolines et village gonflable)

À 17h Spectacle Branle-bas de combat par la compagnie Le Nouveau Cirque d’Avant aux Isles Labaume, pour clôturer les 3 semaines d’animations d’Avallon Vacances et lancer les festivités.

À 18h Concert des Yellow Cherries , duo indie rock à la signature scénique singulière et puissante sur les Terreaux Vauban.

À 19h Spectacle Mr Bang In The Street sur les Terreaux Vauban.

À 20h Caroline is Magic de Caroline Marx sur les Terreaux Vauban.

À 21h30 : Grand concert du Tribute Queen by Pilgrims sur la place des Odebert.

À 23h Feu d’artifice place des Odebert.

À 23h30 Oasha, groupe avallonnais de style pop & rock sur les Terreaux Vauban.

Toutes ces animations sont gratuites. Food trucks et buvettes installés dès 18h sur les Terreaux Vauban. .

Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête d’Avallon

L’événement Fête d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)