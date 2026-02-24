GR13 La Traversée du Morvan en Randonnée et Bivouac Rue du Maréchal Foch Avallon
GR13 La Traversée du Morvan en Randonnée et Bivouac
Une semaine de Randonnée Accompagnée d’un Guide 7 jours avec 6 nuits en bivouac sur le GR13, la Traversée du Morvan
– 7 journées entières et 6 nuits en bivouac dans le Morvan
– Accompagnement d’un Guide local expérimenté & Diplômé
– 26km de marche et 550m de dénivelé en moyenne par jour
Réservation Obligatoire sur le site internet.
Départ 9h du parking Avenue du Maréchal Foch à Avallon 89200
Retour Dernier jour 17h au même endroit par transport en commun
Niveau de difficulté 4/4
Pour qui est fait ce stage ? Pour des personnes de plus de 18 ans en bonne forme physique, randonnée aguerris, capable de marcher avec un sac en autonomie.
Groupe 8 participants max
Matériel nécessaire repas lyophilisés, collations, 2-3L d’eau (en fonction de la météo), sac à dos, tente, duvet, matelas, chaussures adaptées, et tout votre équipement de randonnée,
Location de matériel pour la sortie sur demande tente, matelas, duvet, réchaud à gaz, sac à dos 50L
Assurance Garantie Annulation disponible.
Possibilité de Privatiser une date ou de cocréer votre évènement personnalisé.
Le Morvan est une petite montagne boisée de Bourgogne culminant à 901 mètre d’altitude située à seulement 2 heures de route de Paris et de Lyon. Venez découvrir ses montagnes, ses forêts, ses rivières et ses magnifiques lacs ! .
Rue du Maréchal Foch AVALLON Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lebanquierrandonneur@gmail.com
English : GR13 La Traversée du Morvan en Randonnée et Bivouac
