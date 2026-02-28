Soirée Rock-Bebop Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Rock-Bebop

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Jean Marie ECAY et son quartet du rock bebop qui décoiffe ! Jean Marie ECAY, guitariste français d’origine basque, est un maestro des cordes qui a souvent tourné avec des légendes du jazz et de la world music Billy COBHAM (10 ans), Didier LOCKWOOD, Claude NOUGARO (6 ans), Randy BRECKER, Michel LEGRAND, et même Joan BAEZ… rien que ça. Son secret?? Mélanger technique impeccable, groove qui vous retourne le cerveau et une bonne dose de malice qui fait sourire même les plus sérieux. Après plus de 40 ans de carrière, des centaines d’albums et des scènes du monde entier, Jean Marie a décidé de créer son quartet pour partager son énergie et son univers musical à la fois raffiné, explosif et contagieux.

Et voilà la dream team qui débarque aux Terrasses du Bel Air Jean Marie ECAY, guitare et leader, capable de te faire vibrer les cordes et l’âme. Christophe CRAVERO, piano et violon, créateur de climats et faiseur de frissons, auprès de Didier Lockwood, Billy Cobham, Thomas Fersen, Sanseverino et Renan Luce. Yoann SCHMIDT– batterie, moteur rythmique au sein de projets de François Chassagnite, Ray Gomez (Stanley Clarke, Steps Ahead), ou Bobby Porcelli (Tito Puente, Thelonious Monk Jr.), Sylvain Luc, David Reinhardt, Vincent Peirani. Et le bassiste… surprise ! Qui sera-t-il?? Mystère, mais il va vous faire bouger, lui aussi !

Enfin, guitaristes, à vos cordes ! .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Rock-Bebop

L’événement Soirée Rock-Bebop Avallon a été mis à jour le 2026-02-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)