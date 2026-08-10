Fête d’Avallon Rue des Odebert Avallon
samedi 22 août 2026 · Rue des Odebert · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Fête d’Avallon
Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Organisée par la Ville d’Avallon et l’association JAVA.
Traditionnel rendez-vous du mois d’août, la ville d’Avallon sera en fête le samedi 22.
Découvrez le programme de la journée
• De 10h à 12h et de 14h à 17h Animations aux Isles Labaume (balade à poneys et village gonflable)
• À 17h Spectacle Branle-bas de combat par la Cie le Nouveau Cirque aux Isles Labaume, pour clôturer les 3 semaines d’animations d’Avallon Vacances et lancer les festivités.
• À 18h Concert du groupe Yellow Cherries sur les Terreaux Vauban.
• À 19h Spectacle Mr Bang in the street par le Cie Mr Bang sur les Terreaux Vauban.
• À 20h Spectacle Caroline is magic de Caroline Marx sur les Terreaux Vauban.
• À 21h30 Grand concert du Tribute Queen sur la place des Odebert.
• À 23h Feu d’artifice place des Odebert.
• À 23h30 Concert du groupe Oasha sur les Terreaux Vauban.
Toutes ces animations sont gratuites. Food trucks et buvettes installés dès 18h sur les Terreaux Vauban. .
Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : Fête d’Avallon
L’événement Fête d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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