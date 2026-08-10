UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avallon

Fête d’Avallon Rue des Odebert Avallon

samedi 22 août 2026 · Rue des Odebert · Avallon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue des Odebert
Adresse
Place des Odebert et Terreaux Vauban
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Fête d’Avallon

Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Organisée par la Ville d’Avallon et l’association JAVA.
Traditionnel rendez-vous du mois d’août, la ville d’Avallon sera en fête le samedi 22.
Découvrez le programme de la journée
• De 10h à 12h et de 14h à 17h Animations aux Isles Labaume (balade à poneys et village gonflable)
• À 17h Spectacle Branle-bas de combat par la Cie le Nouveau Cirque aux Isles Labaume, pour clôturer les 3 semaines d’animations d’Avallon Vacances et lancer les festivités.
• À 18h Concert du groupe Yellow Cherries sur les Terreaux Vauban.
• À 19h Spectacle Mr Bang in the street par le Cie Mr Bang sur les Terreaux Vauban.
• À 20h Spectacle Caroline is magic de Caroline Marx sur les Terreaux Vauban.
• À 21h30 Grand concert du Tribute Queen sur la place des Odebert.
• À 23h Feu d’artifice place des Odebert.
• À 23h30 Concert du groupe Oasha sur les Terreaux Vauban.
Toutes ces animations sont gratuites. Food trucks et buvettes installés dès 18h sur les Terreaux Vauban.   .

Rue des Odebert Place des Odebert et Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@ville-avallon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête d’Avallon

L’événement Fête d’Avallon Avallon a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Avallon (Yonne)