Fête de Capelle Onet-le-Château
samedi 4 juillet 2026 · Onet-le-Château
Informations pratiques
Onet-le-Château
Fête de Capelle
40 place des fontaines Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Capelle en Fête revient à La Deryves !
Rendez-vous pour un moment convivial en famille ou entre amis !
Le Comité des Fêtes de Capelle vous invite à partager un week-end festif placé sous le signe de la convivialité et des traditions.
Samedi 4 juillet
Dès 17h, dégustation du gâteau à la broche géant.
Buvette, apéro et repas dans une ambiance chaleureuse.
Animation musicale assurée par Miguel Gipsy pour une soirée festive sous les étoiles.
Dimanche 5 juillet
À partir de 8h, petit-déjeuner sucré ou salé.
Découvrez ou redécouvrez les spécialités locales ris d’agneau, escargots, cuisses de grenouilles et tripous.
Jeux gonflables accessibles tout le week-end pour le plaisir des petits comme des grands.
Venez nombreux à La Deryves pour célébrer Capelle en Fête, un rendez-vous incontournable mêlant gastronomie, musique, animations et bonne humeur dans un cadre authentique. .
40 place des fontaines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 78 05 27 85 atebemix@hotmail.fr
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English :
Capelle en F%EAte is back at %E0 La Deryves!
Come join us for a fun time with family or friends!
L’événement Fête de Capelle Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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