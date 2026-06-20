Informations pratiques

Onet-le-Château

Fête de Capelle

40 place des fontaines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Capelle en Fête revient à La Deryves !

Rendez-vous pour un moment convivial en famille ou entre amis !

Le Comité des Fêtes de Capelle vous invite à partager un week-end festif placé sous le signe de la convivialité et des traditions.

Samedi 4 juillet

Dès 17h, dégustation du gâteau à la broche géant.

Buvette, apéro et repas dans une ambiance chaleureuse.

Animation musicale assurée par Miguel Gipsy pour une soirée festive sous les étoiles.

Dimanche 5 juillet

À partir de 8h, petit-déjeuner sucré ou salé.

Découvrez ou redécouvrez les spécialités locales ris d’agneau, escargots, cuisses de grenouilles et tripous.

Jeux gonflables accessibles tout le week-end pour le plaisir des petits comme des grands.

Venez nombreux à La Deryves pour célébrer Capelle en Fête, un rendez-vous incontournable mêlant gastronomie, musique, animations et bonne humeur dans un cadre authentique. .

40 place des fontaines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 78 05 27 85 atebemix@hotmail.fr

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English :

Capelle en F%EAte is back at %E0 La Deryves!

Come join us for a fun time with family or friends!

L’événement Fête de Capelle Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)