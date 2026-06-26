Onet-le-Château

Rencontre et séance de dédicace avec Florence Castelbou

Pole Commercial Comtal Sud L’Estreniol, Av. Joël Pilon Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Rencontre et séance de dédicace avec Florence CASTELBOU, photographe du Patrimoine et autrice aveyronnaise des livres Au Cœur de Notre-Dame de Rodez et Les 12 Contes .

À travers ses livres Au coeur de Notre-Dame de Rodez ( 14.90 €) et Les 12 Contes ( 12€ ), venez fêter les 500 ans du clocher de la cathédrale ruthénoise avec 53 photos et textes didactiques.

Voyagez dans 12 villes et villages de l’Aveyron grâce à ses histoires poétiques.

Deux livres pour commencer l’été en découvrant ou redécouvrant le patrimoine local avec des anecdotes intéressantes et en parcourant l’Aveyron Aubrac, Laguiole, Conques, Saint-Geniez d’Olt…

Retrouvez ses publications sur le Patrimoine sur son compte Instagram @les_florentines. .

Pole Commercial Comtal Sud L’Estreniol, Av. Joël Pilon Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 76 58 58

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English :

Meet-and-greet and book signing with Florence CASTELBOU, a heritage photographer and author from Aveyron who wrote the books %AB Au C?ur de Notre-Dame de Rodez %BB and %AB Les 12 Contes %BB.

L’événement Rencontre et séance de dédicace avec Florence Castelbou Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)