Fête de clôture du festival Musique au musée 2026, Musée de la vie rurale, Steenwerck
Fête de clôture du festival Musique au musée 2026, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 18 avril 2026.
Fête de clôture du festival Musique au musée 2026 Samedi 18 avril, 14h00 Musée de la vie rurale Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Dès l’après-midi, les musées du réseau Muzéa investiront le site avec leurs stands : une occasion unique de rencontrer les équipes, de découvrir la richesse de leurs collections et de participer à des jeux et ateliers ludiques pour petits et grands.
À 15h, place à la musique avec le concert des ateliers de Pépé Prod, avant de laisser la scène, à 16h, à un spectacle original et décalé : « Le musée des musées », imaginé et interprété par Laure Chailloux de la compagnie Métalu à Chahuter.
Et parce qu’une journée festive mérite une belle clôture, la soirée se poursuivra à partir de 20h avec un grand bal organisé par le SMITLAP, pour danser ensemble et célébrer cette rencontre joyeuse entre culture, musique et convivialité.
INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril de 14h à 22h
Tout public || Gratuit
Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]
Découvrez une programmation exceptionnelle, musicale et ludique au Musée de la Vie rurale à Steenwerck.
Musée de la vie rurale
À voir aussi à Steenwerck (Nord)
- Visite exceptionnelle de la Ferme des orgues – Musique au Musée, Ferme des orgues, Steenwerck 15 avril 2026
- Concert de Pépé Prod – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck 18 avril 2026
- Itinéraire Sonore : Le Musée des musées, Musée de la vie rurale, Steenwerck 18 avril 2026
- Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck 18 avril 2026
- Du fuseau à la M.A.O : textile en musique. Installation sonore et concert, Musée de la vie rurale, Steenwerck 19 avril 2026