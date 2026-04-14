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Fête de clôture du festival Musique au musée 2026, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Fête de clôture du festival Musique au musée 2026, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Fête de clôture du festival Musique au musée 2026, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 18 avril 2026.

Lieu : Musée de la vie rurale

Adresse : 49 rue du Musée Steenwerck

Ville : 59181 Steenwerck

Département : Nord

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Fête de clôture du festival Musique au musée 2026 Samedi 18 avril, 14h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Dès l’après-midi, les musées du réseau Muzéa investiront le site avec leurs stands : une occasion unique de rencontrer les équipes, de découvrir la richesse de leurs collections et de participer à des jeux et ateliers ludiques pour petits et grands.
À 15h, place à la musique avec le concert des ateliers de Pépé Prod, avant de laisser la scène, à 16h, à un spectacle original et décalé : « Le musée des musées », imaginé et interprété par Laure Chailloux de la compagnie Métalu à Chahuter.
Et parce qu’une journée festive mérite une belle clôture, la soirée se poursuivra à partir de 20h avec un grand bal organisé par le SMITLAP, pour danser ensemble et célébrer cette rencontre joyeuse entre culture, musique et convivialité.

INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril de 14h à 22h
Tout public || Gratuit
Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]
Découvrez une programmation exceptionnelle, musicale et ludique au Musée de la Vie rurale à Steenwerck.

Musée de la vie rurale

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