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Fête de Fumel Fumel

lundi 13 juillet 2026 · Fumel

Fête de Fumel Fumel

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Esplanade de l'ancienne gare
Ville
47500 Fumel
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
2 2 14 Tarif de base plein tarif

Fumel

Fête de Fumel

Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13

14h-18h Ventriglisse.
14h30 Concours de pétanque en doublette.
19h30 21h repas « Paëlla », sangria, paëlla, crème brulée, eau, café. (Apportez vos assiettes& couverts).
21h30 concert « Orchestre Malaga » et ses 15 artistes variétés année 80.   .

Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29 

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English : Fête de Fumel

L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne

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