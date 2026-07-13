Informations pratiques

Fumel

Fête de Fumel

Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

14h-18h Ventriglisse.

14h30 Concours de pétanque en doublette.

19h30 21h repas « Paëlla », sangria, paëlla, crème brulée, eau, café. (Apportez vos assiettes& couverts).

21h30 concert « Orchestre Malaga » et ses 15 artistes variétés année 80. .

Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29

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English : Fête de Fumel

L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne