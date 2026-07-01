Informations pratiques

Fumel

Fête de Fumel

Esplanade de l’ancienne gare Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

11h défilé des pompiers & des voitures anciennes.

12h Apéritif offert à la population par le comité des fêtes de Fumel.

13h Snack grillades paninis sandwichs frites

Repas entrée saucisse lentilles dessert eau café ( apportez vos assiettes & couverts).

14h 18h Course de caisses à savon 100@ folklorique organisée par l’Ecurie du Haut bois

20h repas, entrée magret frites fromage dessert eau café

21h Retransmission sur écran géant de la demi finale de la coupe du monde de football.

22h concert show orchestre manathan variétés, pop danse, robot lumineux (gratuit)

23h15 Grand feu d’artifice tiré sur le Lot par Brézac Artifices. Visible depuis le pont de Fumel et l’esplanade de l’ancienne Gare. .

Esplanade de l’ancienne gare Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 50 80 29

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English : Fête de Fumel

L’événement Fête de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée du Lot et Garonne