Fête de Juin a La Meyze La Meyze La Meyze

La Meyze 14 Rue Gabriel Debregeas La Meyze Haute-Vienne
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
2026-06-06
Le Comité des Fêtes de La Meyze vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer.
Au programme
Le samedi soir une soirée festive avec animation, musique et bonne humeur pour partager un beau moment tous ensemble.
Le dimanche un grand vide-grenier accompagné d’un marché de producteurs, l’occasion de chiner, de découvrir des produits locaux et de profiter de l’ambiance du village.
Un week-end placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la vie locale.
On vous attend nombreux pour faire vivre La Meyze et passer un excellent moment ensemble. .
+33 6 65 26 63 61 lmcomitefetes@outlook.fr
English : Fête de Juin a La Meyze
