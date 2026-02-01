Fête de Juin a La Meyze La Meyze La Meyze

Fête de Juin a La Meyze

La Meyze 14 Rue Gabriel Debregeas La Meyze Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le Comité des Fêtes de La Meyze vous donne rendez-vous pour un week-end festif et convivial à ne pas manquer.

Au programme

Le samedi soir une soirée festive avec animation, musique et bonne humeur pour partager un beau moment tous ensemble.

Le dimanche un grand vide-grenier accompagné d’un marché de producteurs, l’occasion de chiner, de découvrir des produits locaux et de profiter de l’ambiance du village.

Un week-end placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la vie locale.

On vous attend nombreux pour faire vivre La Meyze et passer un excellent moment ensemble. .

La Meyze 14 Rue Gabriel Debregeas La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 26 63 61 lmcomitefetes@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Juin a La Meyze

L’événement Fête de Juin a La Meyze La Meyze a été mis à jour le 2026-01-29 par Terres de Limousin