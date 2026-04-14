Grand vide-greniers La Meyze
Grand vide-greniers La Meyze dimanche 7 juin 2026.
La Meyze
Grand vide-greniers
La Meyze Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Passez une journée festive et conviviale à La Meyze. Le comité des fêtes organise son grand vide-grenier avec de nombreuses animations prévues tout au long de la journée marché de producteurs locaux, marché artisanal, etc. .
La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 91 31 07 ph.grolaud@gmail.com
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English : Grand vide-greniers
L’événement Grand vide-greniers La Meyze a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Saint-Yrieix
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