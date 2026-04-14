La Meyze

Grand vide-greniers

La Meyze Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Passez une journée festive et conviviale à La Meyze. Le comité des fêtes organise son grand vide-grenier avec de nombreuses animations prévues tout au long de la journée marché de producteurs locaux, marché artisanal, etc. .

La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 91 31 07 ph.grolaud@gmail.com

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English : Grand vide-greniers

L’événement Grand vide-greniers La Meyze a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Saint-Yrieix