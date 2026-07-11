UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauges-sur-Loire

Fête de la Bout’ Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Florent-le-Vieil · Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Saint-Florent-le-Vieil
Adresse
Place Saint Madeleine La Boutouchère
Ville
49620 Mauges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif
3 3 14

Mauges-sur-Loire

Fête de la Bout’

Saint-Florent-le-Vieil Place Saint Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19

Pour la 41ème année, la Boutouchère est une fois de plus un village en fête !Un week-end placé sous le signe de la Coupe du Monde
Événement incontournable de la Boutouchère venez partager un moment convivial en famille ou entre amis ! Un programme chargé sur 2 jours vous attend.
Samedi 18 juillet
14h00 Balade à moto (sur réservation) 6€ sans repas / 14€ avec repas
14h30 Concours de palet (sur réservation) 3€ sans repas 12€ avec repas
19h00 Repas fouée (sur réservation)
21h00 Soirée musicale gratuite
23h00 Feu d’artifice

Dimanche 19/07
9h à 9h30 Randonnée pédestre de 9km 6€
12h00 accueil des nouveaux arrivants
12h30 apéritif à partager et pique-nique géant
Après-midi Jeux inter-quartiers
21h00 Diffusion de la finale de la Coupe du Monde

Les réservations sont à effectuer avant le 6 juillet   .

Saint-Florent-le-Vieil Place Saint Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire   animation.saintemadeleine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 41st year, La Boutouche is once again a village in celebration! A weekend dedicated to the World Cup

L’événement Fête de la Bout’ Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges

À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)