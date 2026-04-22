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Fête de la Bretagne Concert Fougères

Fête de la Bretagne Concert Fougères dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 7 Promenade du Gué Maheu

Ville : 35300 Fougères

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Fougères

Fête de la Bretagne Concert

7 Promenade du Gué Maheu Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année
Les Ramoneurs de Menhirs, un concert tradi et rock !   .

7 Promenade du Gué Maheu Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Concert Fougères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES

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