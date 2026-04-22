Fougères

Fête de la Bretagne Concert

7 Promenade du Gué Maheu Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année

Les Ramoneurs de Menhirs, un concert tradi et rock ! .

7 Promenade du Gué Maheu Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne Concert Fougères a été mis à jour le 2026-04-22 par OT FOUGERES