Fête de la Bretagne / Gouel Breizh – Ville de Bruz, Commune de Bruz, Bruz

Fête de la Bretagne / Gouel Breizh – Ville de Bruz 19 – 23 mai Commune de Bruz Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Tout au long de la semaine, des animations gratuites et ouvertes à tous proposées par la Ville de Bruz et les associations locales mettront à l’honneur la culture bretonne.

Le programme complet sera disponible fin avril sur https://www.ville-bruz.fr/mes-loisirs/agenda/.

Commune de Bruz Place du Docteur Joly Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.ville-bruz.fr/mes-loisirs/agenda/ »}]

Animations du 19 au 23 mai