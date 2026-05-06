Fête de la Bretagne / Gouel Breizh – Ville de Bruz, Commune de Bruz, Bruz
Fête de la Bretagne / Gouel Breizh – Ville de Bruz, Commune de Bruz, Bruz mardi 19 mai 2026.
Fête de la Bretagne / Gouel Breizh – Ville de Bruz 19 – 23 mai Commune de Bruz Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Tout au long de la semaine, des animations gratuites et ouvertes à tous proposées par la Ville de Bruz et les associations locales mettront à l’honneur la culture bretonne.
Le programme complet sera disponible fin avril sur https://www.ville-bruz.fr/mes-loisirs/agenda/.
Commune de Bruz Place du Docteur Joly Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.ville-bruz.fr/mes-loisirs/agenda/ »}]
Animations du 19 au 23 mai
À voir aussi à Bruz (Ille-et-Vilaine)
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