Fête de la cerise de Chamberet

Le bourg Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Comme chaque année l’association ACAC met à l’honneur la Cerise et les produits locaux avec une foire artisanale et commerciale, métiers de bouche, artisanat, fête foraine, animations..

Programme à venir. .

Le bourg Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 09 36

L’événement Fête de la cerise de Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze