Fête de la cerise de Chamberet Chamberet
Fête de la cerise de Chamberet Chamberet dimanche 14 juin 2026.
Fête de la cerise de Chamberet
Le bourg Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Comme chaque année l’association ACAC met à l’honneur la Cerise et les produits locaux avec une foire artisanale et commerciale, métiers de bouche, artisanat, fête foraine, animations..
Programme à venir. .
Le bourg Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 09 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la cerise de Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze