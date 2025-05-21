Fête de la courge & des saveurs d’automne Arbois
Fête de la courge & des saveurs d’automne Arbois dimanche 4 octobre 2026.
Arbois
Fête de la courge & des saveurs d’automne
Champ-de-Mars Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association des Jardiniers du Val de Cuisance vous propose leur traditionnelle Fête de la courge & des saveurs d’automne. Au programme
Marché de produits locaux-artisanat
Vide-grenier (réservé aux particuliers) réservation emplacement avec pré-paiement
Buvette et restauration rapide
vente de courges
Organisateur LES JARDINIERS DU VAL DE CUISANCE .
Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 24 79 82 jlou25@gmail.com
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English : Fête de la courge & des saveurs d’automne
L’événement Fête de la courge & des saveurs d’automne Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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