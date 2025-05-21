Arbois

Fête de la courge & des saveurs d’automne

Champ-de-Mars Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association des Jardiniers du Val de Cuisance vous propose leur traditionnelle Fête de la courge & des saveurs d’automne. Au programme

Marché de produits locaux-artisanat

Vide-grenier (réservé aux particuliers) réservation emplacement avec pré-paiement

Buvette et restauration rapide

vente de courges

Organisateur LES JARDINIERS DU VAL DE CUISANCE .

Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 24 79 82 jlou25@gmail.com

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English : Fête de la courge & des saveurs d’automne

L’événement Fête de la courge & des saveurs d’automne Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA