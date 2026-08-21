FÊTE DE LA CREATION UN MONDE AVEC DES FLEURS, Village de La Carneille, Athis Val de Rouvre

Informations pratiques

FÊTE DE LA CREATION UN MONDE AVEC DES FLEURS Samedi 26 septembre, 09h45 Village de La Carneille Orne

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:45:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:45:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Village de La Carneille Place de la Halle Athis Val de Rouvre 61100 Orne Normandie

A 10h Parcours floral suivi à 11h45 d’une célébration. A 12h45, Pique-nique tiré des sacs et partagé,à la Salle des fêtes. A 14h, échange sur le thème de « Ce que nous disent les fleurs