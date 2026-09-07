Rallye Nature, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
dimanche 13 septembre 2026 · Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
Rallye Nature Dimanche 13 septembre, 10h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
5€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00
En famille ou entre amis : serez-vous capables de relever les défis de la sixième édition de notre célèbre rallye pédestre ? Départs de 10h à 15h. Parcours de 4 à 9 km. À partir de 4 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
En famille ou entre amis : serez-vous capables de relever les défis de la sixième édition de notre célèbre rallye pédestre ? Départs de 10h à 15h. Parcours de 4 à 9 km. À partir de 4 ans. rallye nature
Manon Jean
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