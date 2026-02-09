Sortie La vie secrète des sols Parking du bois d’Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre

Sortie La vie secrète des sols

Parking du bois d’Athis de l’Orne ATHIS-DE-L’ORNE Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

2026-09-12

Plongez en famille dans les secrets de la terre pour observer la vie cachée sous vos pieds. Une exploration ludique pour comprendre et protéger les petits habitants qui font vivre nos jardins. Dès 4 ans.

