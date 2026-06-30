Fête de la danse Montluçon
samedi 4 juillet 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Fête de la danse
Cité médiévale Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-05 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Plusieurs compagnies de danse se produiront en plein air dans différents lieux emblématiques de la cité médiévale.
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Cité médiévale Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
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English :
A number of dance companies will be performing outdoors in various emblematic locations in the medieval city.
L’événement Fête de la danse Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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