Informations pratiques

Montluçon

Fête de la danse

Cité médiévale Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-05 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Plusieurs compagnies de danse se produiront en plein air dans différents lieux emblématiques de la cité médiévale.

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Cité médiévale Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

A number of dance companies will be performing outdoors in various emblematic locations in the medieval city.

L’événement Fête de la danse Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme