Montpellier

FÊTE DE LA FETE DE LA MUSIQUE TSARA’JAB- NINKASI

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique, vous le savez, on prend ça au sérieux c’est-à-dire en grand, avec des concerts dans tous les Ninkasi, et une diversité de propositions allant de la pop au funk en passant par le rock et la soul, et tout ça bien sûr 100% gratos.

La Fête de la Musique, vous le savez, on prend ça au sérieux c’est-à-dire en grand, avec des concerts dans tous les Ninkasi, et une diversité de propositions allant de la pop au funk en passant par le rock et la soul, et tout ça bien sûr 100% gratos.

Fête de la Musique la teuf gratuite pour célébrer la musique live

Une nouvelle organisation malgache débarque à Montpellier avec un objectif clair réunir tous les fans de Shatta, Afrobeat, et de musique solaire autour d’une expérience musicale unique ! Venez découvrir une ambiance inédite où les plus gros bangers malgaches rencontrent les sons les plus chauds du moment.. .

32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As you know, we take the Fête de la Musique seriously: in other words, in a big way, with concerts in every Ninkasi, and a diversity of offerings ranging from pop and funk to rock and soul, and all of course 100% free of charge.

L’événement FÊTE DE LA FETE DE LA MUSIQUE TSARA’JAB- NINKASI Montpellier a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT MONTPELLIER