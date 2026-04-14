Fête de la fraise, Château du Grand Jardin, Joinville

Fête de la fraise Dimanche 7 juin, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Château du Grand Jardin met cette année la fraise à l’honneur à travers un événement gourmand et convivial. Organisée en partenariat avec l’entreprise Les Comptoirs, cette animation vise à valoriser leurs activités de loisirs, tout en mettant particulièrement en lumière leur activité de maraîchage.

La fraise de Joinville, produit emblématique de cette entreprise à but d’emploi, sera au cœur de la manifestation.

Au programme de cette journée festive :

– Un marché du terroir mettant à l’honneur les producteurs locaux

– La fraise déclinée sous toutes ses formes, pour le plaisir des gourmands

– Un espace de loisirs

– Des visites des serres joinvilloises pour découvrir les coulisses de la production

Un rendez-vous gourmand et familial pour célébrer un fruit emblématique du territoire dans le cadre exceptionnel des jardins du château.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Le Château du Grand Jardin met cette année la fraise à l’honneur à travers un événement gourmand et convivial. Organisée en partenariat avec l’entreprise Les Comptoirs, cette animation vise à leurs …

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