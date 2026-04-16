Joinville

Fête de la fraise

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château du Grand Jardin s’associe à l’entreprise Les Comptoirs pour célébrer la fraise joinvilloise, dans tous ses états ! Le dimanche 7 juin, venez déguster ce fruit en famille ou entre amis et profitez des animations riches et variées lors cette fête inédite et gratuite!

> Marché du terroir

Le rendez-vous des saveurs et de la bonne humeur, avec la reine de la fête en invitée vedette la fraise de Joinville ! L’occasion de faire le plein de gourmandises et d’acheter des fraises locales.

Buvette et food-trucks sur place.

Dimanche, en continu

> Activités de loisirs

Le Comptoir des Jeux proposent de nombreuses activités ludiques pour petits et grands karting, structures gonflables, mini-golf, gel blaster, espace jeux de sociétés en intérieur, …

Samedi, 14h-18h et dimanche, en continu

> Visites des serres Masson

5 rue Nicolas Thouvenin

Les Comptoirs vous convient à une visite des serres Masson où est produite la fraise de Joinville. L’occasion unique de découvrir les coulisses de la production !

Dimanche, 10h30-13h, départ toutes les demi-heures, rendez-vous aux serres .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Fête de la fraise Joinville a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville