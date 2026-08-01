Fête de la lentille à Rosières Rosières
dimanche 16 août 2026 · Rosières
Informations pratiques
Rosières
Fête de la lentille à Rosières
Le Bourg Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-16 2026-08-22
Venez participer à la 53ème édition de la Fête de la lentille organisée par le comité des fêtes et la municipalité, sur deux journées.
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Le Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 59 accueil@ville-rosieres.fr
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English :
Come join us for the 53rd edition of the Lentil Festival, organized by the festival committee and the municipality, over two days.
L’événement Fête de la lentille à Rosières Rosières a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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