Informations pratiques

Rosières

Fête de la lentille à Rosières

Le Bourg Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-16 2026-08-22

Venez participer à la 53ème édition de la Fête de la lentille organisée par le comité des fêtes et la municipalité, sur deux journées.

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Le Bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 59 accueil@ville-rosieres.fr

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English :

Come join us for the 53rd edition of the Lentil Festival, organized by the festival committee and the municipality, over two days.

L’événement Fête de la lentille à Rosières Rosières a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay