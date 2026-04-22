Orbigny

Fête de la libération

Rue Jeanne d’Arc Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Faites un voyage dans le temps et revenez en 1945. Fêtons l’armistice et la Libération de la France, honorons les héros civils et militaires qui se sont battus pour la paix, transmettons la mémoire aux générations suivantes.

Après un moment solennel avec la cérémonie du 8 mai à 10 h 30, à laquelle participeront des enfants, les sapeurs-pompiers, un orchestre, une chanteuse et un joueur de cornemuse, avec survol d’avions, vous pourrez profiter d’une exposition, de lectures et de récits théâtralisés, ainsi que d’un film tout public. Vous rencontrerez également des auteurs sur la Résistance.

Vous pourrez vous initier à la danse swing et profiter d’un bal vintage. .

Rue Jeanne d’Arc Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 67 00 99 assomouvhop@gmail.com

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English :

Take a trip back in time to 1945. Celebrate the Armistice and the Liberation of France, honor the civilian and military heroes who fought for peace, and pass on the memory to future generations.

L’événement Fête de la libération Orbigny a été mis à jour le 2026-04-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire