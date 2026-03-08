Fête de la libération Orbigny
Fête de la libération Orbigny vendredi 8 mai 2026.
Fête de la libération
Place du 11 Novembre 1918 Orbigny Indre-et-Loire
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
Transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à travers la reconstitution historique.
Place du 11 Novembre 1918 Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 67 00 99 assomouvhop@gmail.com
English :
Passing on the memory of the Second World War through historical re-enactment.
