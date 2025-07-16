Fête de la mer Courseulles-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Courseulles-sur-Mer

Fête de la mer

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Autour du patrimoine maritime

Une fête autour du patrimoine maritime, mettant en valeur la beauté du patrimoine Courseullais. .

Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Fête de la mer

Maritime heritage

L’événement Fête de la mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre