Fête de la mer Courseulles-sur-Mer
Fête de la mer Courseulles-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Courseulles-sur-Mer
Fête de la mer
Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Autour du patrimoine maritime
Une fête autour du patrimoine maritime, mettant en valeur la beauté du patrimoine Courseullais. .
Quai des Alliés Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Fête de la mer
Maritime heritage
L’événement Fête de la mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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