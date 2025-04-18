Dives-sur-Mer

Fête de la Mer de Dives-sur-Mer

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Des processions, des parades, des animations et des exposants, le tout accompagné de fanfares et concerts , voici le programme de cette 33e journée dédiée à la Bretagne !

Des processions, des parades, des animations et des exposants, le tout accompagné de fanfares et concerts , voici le programme de cette 33e journée dédiée à la Bretagne !

Programme sur demande. .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

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English : Fête de la Mer de Dives-sur-Mer

Processions, parades, entertainment and exhibitors, all accompanied by brass bands and concerts: that’s the programme for this 33rd day dedicated to Brittany!

L’événement Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge