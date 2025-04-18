Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer
Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Fête de la Mer de Dives-sur-Mer
Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Des processions, des parades, des animations et des exposants, le tout accompagné de fanfares et concerts , voici le programme de cette 33e journée dédiée à la Bretagne !
Des processions, des parades, des animations et des exposants, le tout accompagné de fanfares et concerts , voici le programme de cette 33e journée dédiée à la Bretagne !
Programme sur demande. .
Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66
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English : Fête de la Mer de Dives-sur-Mer
Processions, parades, entertainment and exhibitors, all accompanied by brass bands and concerts: that’s the programme for this 33rd day dedicated to Brittany!
L’événement Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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