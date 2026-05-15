Fête de la mer et de la Saint Pierre En centre-ville Martigues
Fête de la mer et de la Saint Pierre En centre-ville Martigues samedi 27 juin 2026.
Martigues
Fête de la mer et de la Saint Pierre
Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026.
Voir les horaires dans le programme. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
La Fête de la mer et de la St-Pierre est un événement incontournable à Martigues, ville de pêcheurs. Sardinades, rames traditionnelles, jeux d’antan, messe des pêcheurs, procession, artistes de la mer, joutes provençales sont au programme.Familles
Programme détaillé à venir.
Samedi 27 juin
– 16h Challenge inter entreprises de rame traditionnelle.
Dimanche Joute Provençale, grand tournoi de la Saint-Pierre championnat de Provence.
Le tournoi débutera avec les catégories Benjamins à 9h, les Minimes, les Cadets, les Féminines. Après une pause repas et rafraîchissement , reprise prévue à 14h avec les Juniors puis les Séniors. Le tournoi se clôturera par la remise des coupes. .
En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
The Sea and St. Peter’s Festival is an unmissable event in Martigues, a fishing town. Sardine feasts, traditional rowing, old-fashioned games, a fishermen’s mass, a procession, sea artists, and Provençal jousting are all on the program.
L’événement Fête de la mer et de la Saint Pierre Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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