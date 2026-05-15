Fête de la mer et de la Saint Pierre En centre-ville Martigues

Martigues

Fête de la mer et de la Saint Pierre

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026.

Voir les horaires dans le programme. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

La Fête de la mer et de la St-Pierre est un événement incontournable à Martigues, ville de pêcheurs. Sardinades, rames traditionnelles, jeux d’antan, messe des pêcheurs, procession, artistes de la mer, joutes provençales sont au programme.Familles

Programme détaillé à venir.



Samedi 27 juin

– 16h Challenge inter entreprises de rame traditionnelle.



Dimanche Joute Provençale, grand tournoi de la Saint-Pierre championnat de Provence.

Le tournoi débutera avec les catégories Benjamins à 9h, les Minimes, les Cadets, les Féminines. Après une pause repas et rafraîchissement , reprise prévue à 14h avec les Juniors puis les Séniors. Le tournoi se clôturera par la remise des coupes. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

The Sea and St. Peter’s Festival is an unmissable event in Martigues, a fishing town. Sardine feasts, traditional rowing, old-fashioned games, a fishermen’s mass, a procession, sea artists, and Provençal jousting are all on the program.

L’événement Fête de la mer et de la Saint Pierre Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues