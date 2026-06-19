Fête de la MJC Ecole Lucienne Caillet Saint-Vallier
Fête de la MJC Ecole Lucienne Caillet Saint-Vallier samedi 20 juin 2026.
Saint-Vallier
Fête de la MJC
Ecole Lucienne Caillet 10 rue de la libération Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la MJC propose une journée d’activités variées incluant des démonstrations sportives, un spectacle de Tonton Ballon, une scène ouverte, et des spectacles de hip-hop et danse afro. Restauration sur place avec paëlla.
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Ecole Lucienne Caillet 10 rue de la libération Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 18 85
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English :
The MJC Festival features a day of diverse activities, including sports demonstrations, a performance by Tonton Ballon, an open stage, and hip-hop and Afro dance performances. Food and drinks available on site at the pavilion.
L’événement Fête de la MJC Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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