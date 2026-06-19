Fête de la MJC Ecole Lucienne Caillet Saint-Vallier

Saint-Vallier

Fête de la MJC

Ecole Lucienne Caillet 10 rue de la libération Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la MJC propose une journée d’activités variées incluant des démonstrations sportives, un spectacle de Tonton Ballon, une scène ouverte, et des spectacles de hip-hop et danse afro. Restauration sur place avec paëlla.

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Ecole Lucienne Caillet 10 rue de la libération Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 18 85

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English :

The MJC Festival features a day of diverse activities, including sports demonstrations, a performance by Tonton Ballon, an open stage, and hip-hop and Afro dance performances. Food and drinks available on site at the pavilion.

L’événement Fête de la MJC Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche