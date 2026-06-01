Fête de la musique 2026 Bresles Bresles

Bresles

Fête de la musique 2026 Bresles

Rue du General de Gaulle Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Bresles la scène est à vous !

Le Comité des Fêtes et la Ville de Bresles vous donnent rendez-vous le dimanche 21 juin, de 14h à 22h, à la Halle de Plein Vent, pour célébrer ensemble la musique sous toutes ses formes !

Au programme concerts, animations, restauration et buvette sur place dans une ambiance festive et conviviale.

⭐ Vous aimez chanter, jouer d’un instrument ou simplement partager votre passion de la musique ?

La scène ouverte, dès 16h30, est accessible à tous ! En solo, en groupe, débutant ou confirmé, n’hésitez pas à venir monter sur scène et faire découvrir votre talent au public. La musique se vit avant tout dans le partage !

Concerts

• La Belle Équipe 14h00

• Les artistes du Club des 5 14h00

• Scène ouverte 16h30

• Crossroads 19h00

Halle de Plein Vent Bresles

Venez nombreux profiter de ce beau moment musical et encourager les artistes qui feront vibrer Bresles tout au long de la journée !

Fête de la Musique à Bresles la scène est à vous !

Le Comité des Fêtes et la Ville de Bresles vous donnent rendez-vous le dimanche 21 juin, de 14h à 22h, à la Halle de Plein Vent, pour célébrer ensemble la musique sous toutes ses formes !

Au programme concerts, animations, restauration et buvette sur place dans une ambiance festive et conviviale.

⭐ Vous aimez chanter, jouer d’un instrument ou simplement partager votre passion de la musique ?

La scène ouverte, dès 16h30, est accessible à tous ! En solo, en groupe, débutant ou confirmé, n’hésitez pas à venir monter sur scène et faire découvrir votre talent au public. La musique se vit avant tout dans le partage !

Concerts

• La Belle Équipe 14h00

• Les artistes du Club des 5 14h00

• Scène ouverte 16h30

• Crossroads 19h00

Halle de Plein Vent Bresles

Venez nombreux profiter de ce beau moment musical et encourager les artistes qui feront vibrer Bresles tout au long de la journée ! .

Rue du General de Gaulle Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 90 24 accueilmairie@bresles.fr

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English :

? Fête de la Musique à Bresles: the stage is yours! ?

The Comité des Fêtes and the Town of Bresles invite you to join them on Sunday June 21, from 2pm to 10pm, at the Halle de Plein Vent, to celebrate music in all its forms! ????

On the program: concerts, entertainment, food and refreshments in a festive and convivial atmosphere.

? Do you like to sing, play an instrument or simply share your passion for music?

The open stage, starting at 4.30pm, is open to all! Whether you’re a soloist or in a group, whether you’re a beginner or an expert, don’t hesitate to get up on stage and share your talent with the public. Music is all about sharing!

? Concerts

? La Belle Équipe ? 2:00 pm

? Club des 5 artists ? 14h00

? Open stage ? 4:30pm

? Crossroads ? 7:00 pm

? Halle de Plein Vent ? Bresles

Come one, come all to enjoy this great musical moment and cheer on the artists who will be rocking Bresles all day long!

L’événement Fête de la musique 2026 Bresles Bresles a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis