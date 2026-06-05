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Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz

Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz dimanche 21 juin 2026.

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade

Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Pour de nombreux musiciens et artistes amateurs, la Fête de la musique est l’occasion de retrouver le public et de faire vibrer les rues de la Ville !

Plusieurs concerts
17h00 Le Tourdion (Chorale)
20h15 Blue Bazar Revival (Rock, blues)
22h30 Ylesia (métal, hard rock)Tout public
0  .

Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

For many musicians and amateur artists, the Fête de la Musique is a chance to meet up with the public again and get the city’s streets buzzing!

Several concerts:
5:00 pm: Le Tourdion (Choir)
8:15pm: Blue Bazar Revival (rock, blues)
10:30pm: Ylesia (metal, hard rock)

L’événement Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ

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