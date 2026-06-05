Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz
Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz dimanche 21 juin 2026.
Metz
Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour de nombreux musiciens et artistes amateurs, la Fête de la musique est l’occasion de retrouver le public et de faire vibrer les rues de la Ville !
Plusieurs concerts
17h00 Le Tourdion (Chorale)
20h15 Blue Bazar Revival (Rock, blues)
22h30 Ylesia (métal, hard rock)Tout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
For many musicians and amateur artists, the Fête de la Musique is a chance to meet up with the public again and get the city’s streets buzzing!
Several concerts:
5:00 pm: Le Tourdion (Choir)
8:15pm: Blue Bazar Revival (rock, blues)
10:30pm: Ylesia (metal, hard rock)
L’événement Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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