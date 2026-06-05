Metz

Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Pour de nombreux musiciens et artistes amateurs, la Fête de la musique est l’occasion de retrouver le public et de faire vibrer les rues de la Ville !

Plusieurs concerts

17h00 Le Tourdion (Chorale)

20h15 Blue Bazar Revival (Rock, blues)

22h30 Ylesia (métal, hard rock)Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For many musicians and amateur artists, the Fête de la Musique is a chance to meet up with the public again and get the city’s streets buzzing!

Several concerts:

5:00 pm: Le Tourdion (Choir)

8:15pm: Blue Bazar Revival (rock, blues)

10:30pm: Ylesia (metal, hard rock)

L’événement Fête de la musique 2026 Concerts à l’Esplanade Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ