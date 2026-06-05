Metz

Fête de la musique 2026

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Metz vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de la Fête de la Musique ! Découvrez une programmation éclectique et festive dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Concerts gratuits, artistes locaux et ambiances variées rythmeront cette journée exceptionnelle.

Basilique Saint-Vincent

Dans le cadre de l’exposition Jardin de papier

Philippe Delacour (orgue) et Agathe Zenier (chant)

15h00 à 15h30 Première session

16h00 à 16h30 Deuxième session

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Jardin Botanique

20h30 Harmonie Municipale de Metz

Direction A. Tutin

En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé au Temple Protestant de Montigny-lès-Metz.

Place de la République

17h30 BluMea Rock Pop Rock

19h30 Animaal Perplexx Rock Pop Rock

21h30 VNR Ambition Rap Hip-Hop

Jardin de l’Esplanade

17h00 Le Tourdion Chorale

20h15 Blue Bazar Revival Rock Blues

22h30 Ylesia Métal Hard Rock

Place de la Comédie

17h30 Lycée George de la Tour Rock Pop Rock

20h00 Séga Vibes Musiques du monde

22h00 Kwjibo Jazz

Une ville en musique

Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de chorales, de musiques du monde ou de hip-hop, la Fête de la Musique 2026 vous promet une soirée riche en découvertes et en émotions.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été en musique !Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

The City of Metz invites you to another Fête de la Musique! Discover an eclectic and festive program in several of the city’s most emblematic venues. Free concerts, local artists and a variety of atmospheres will punctuate this exceptional day.

Basilique Saint-Vincent

As part of the Jardin de papier exhibition

Philippe Delacour (organ) and Agathe Zenier (vocals)

3:00 pm to 3:30 pm: First session

4:00 pm to 4:30 pm: Second session

Free admission, subject to availability.

Jardin Botanique

8:30 pm: Harmonie Municipale de Metz

Conductor: A. Tutin

In case of bad weather, the concert will be moved to the Temple Protestant de Montigny-lès-Metz.

Place de la République

5:30pm: BluMea ? Rock Pop Rock

7.30pm: Animaal Perplexx ? Rock Pop Rock

9:30pm: VNR Ambition ? Rap Hip-Hop

Jardin de l’Esplanade

5:00 pm: Le Tourdion ? Choir

8:15pm: Blue Bazar Revival ? Rock Blues

10:30pm: Ylesia ? Metal Hard Rock

Place de la Comédie

5:30pm: Lycée George de la Tour ? Rock Pop Rock

8:00 pm: Séga Vibes ? World music

10:00 pm: Kwjibo ? Jazz

A city of music:

Whether you’re a fan of rock, jazz, choir, world music or hip-hop, the Fête de la Musique 2026 promises an evening rich in discovery and emotion.

We look forward to seeing you there to celebrate the arrival of summer in music!

L’événement Fête de la musique 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ