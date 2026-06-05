Fête de la musique 2026 Metz
Fête de la musique 2026 Metz dimanche 21 juin 2026.
Metz
Fête de la musique 2026
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Ville de Metz vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de la Fête de la Musique ! Découvrez une programmation éclectique et festive dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Concerts gratuits, artistes locaux et ambiances variées rythmeront cette journée exceptionnelle.
Basilique Saint-Vincent
Dans le cadre de l’exposition Jardin de papier
Philippe Delacour (orgue) et Agathe Zenier (chant)
15h00 à 15h30 Première session
16h00 à 16h30 Deuxième session
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Jardin Botanique
20h30 Harmonie Municipale de Metz
Direction A. Tutin
En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé au Temple Protestant de Montigny-lès-Metz.
Place de la République
17h30 BluMea Rock Pop Rock
19h30 Animaal Perplexx Rock Pop Rock
21h30 VNR Ambition Rap Hip-Hop
Jardin de l’Esplanade
17h00 Le Tourdion Chorale
20h15 Blue Bazar Revival Rock Blues
22h30 Ylesia Métal Hard Rock
Place de la Comédie
17h30 Lycée George de la Tour Rock Pop Rock
20h00 Séga Vibes Musiques du monde
22h00 Kwjibo Jazz
Une ville en musique
Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de chorales, de musiques du monde ou de hip-hop, la Fête de la Musique 2026 vous promet une soirée riche en découvertes et en émotions.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été en musique !Tout public
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Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
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English :
The City of Metz invites you to another Fête de la Musique! Discover an eclectic and festive program in several of the city’s most emblematic venues. Free concerts, local artists and a variety of atmospheres will punctuate this exceptional day.
Basilique Saint-Vincent
As part of the Jardin de papier exhibition
Philippe Delacour (organ) and Agathe Zenier (vocals)
3:00 pm to 3:30 pm: First session
4:00 pm to 4:30 pm: Second session
Free admission, subject to availability.
Jardin Botanique
8:30 pm: Harmonie Municipale de Metz
Conductor: A. Tutin
In case of bad weather, the concert will be moved to the Temple Protestant de Montigny-lès-Metz.
Place de la République
5:30pm: BluMea ? Rock Pop Rock
7.30pm: Animaal Perplexx ? Rock Pop Rock
9:30pm: VNR Ambition ? Rap Hip-Hop
Jardin de l’Esplanade
5:00 pm: Le Tourdion ? Choir
8:15pm: Blue Bazar Revival ? Rock Blues
10:30pm: Ylesia ? Metal Hard Rock
Place de la Comédie
5:30pm: Lycée George de la Tour ? Rock Pop Rock
8:00 pm: Séga Vibes ? World music
10:00 pm: Kwjibo ? Jazz
A city of music:
Whether you’re a fan of rock, jazz, choir, world music or hip-hop, the Fête de la Musique 2026 promises an evening rich in discovery and emotion.
We look forward to seeing you there to celebrate the arrival of summer in music!
L’événement Fête de la musique 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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