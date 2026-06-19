Fête de la musique à Arles Arles

Arles

Fête de la musique à Arles

Dimanche 21 juin 2026 de 11h à 23h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une programmation éclectique portée par la Ville d’Arles.

De 11h à 12h, le boulevard des Lices s’anime avec une déambulation musicale de Viagem Samba, en compagnie des maisons de quartier du Trébon et de Griffeuille.



De 14h à 20h, la place Voltaire accueille des ateliers musicaux pour les enfants à partir de 7 ans au Studio Franceschi, avec prêt du matériel et concerts en alternance tout au long de l’après-midi.



De 14h à 17h, les chorales arlésiennes Boîte à chanson, Ensemble Vocal d’Arles (EVA), Kalliste et Koupalinka se produisent à la Salle des Pas Perdus.



De 16h à 18h, André Reyes, figure emblématique de la musique gipsy, est en concert sur la place Wilson.



À partir de 16h, Emma Paravisini propose un DJ set sur la place du Forum.



À partir de 16h, Arles sur Rock fait revivre les grands classiques des années 60 et 70 sur la place Paul Doumer.



À partir de 16h, UJAÏ et ses invitées enchaînent les DJ sets 100 % féminins à La Verrerie.



De 18h30 à 20h, le groupe latino Mafia Wanaca fait danser l’esplanade Charles-de-Gaulle.



De 20h45 à 22h45, la place de la République accueille le grand concert gratuit ABBA FOR EVER , un hommage au célèbre groupe suédois offert par la Ville d’Arles.



Les 19 et 20 juin, les Journées du Conservatoire invitent le public à découvrir gratuitement les talents des élèves et enseignants du Conservatoire du Pays d’Arles à travers une programmation mêlant jazz, tango, chorales, piano, percussions et créations collectives dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, dont le Jardin d’Été, le Théâtre antique et l’Espace Van Gogh. .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

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English :

An eclectic program sponsored by the City of Arles.

L’événement Fête de la musique à Arles Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles