Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles
Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles samedi 20 juin 2026.
Arles
Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles
Samedi 20 juin 2026 de 20h à 23h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Dîner concert le groove s’invite chez nous pour une soirée 100% Rythm & Blues, Soul & Funk !
Le groove s’invite chez nous ! Retrouvez Miss Kenza & Les Gentlemen pour une soirée 100% Rythm & Blues, Soul & Funk !
Venez vibrer, bouger et partager un moment unique pour lancer l’été en beauté.
Dîner-Concert Pensez à réserver votre table pour dîner au plus près du live. Les places sont limitées. .
L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dinner concert: The groove is coming our way for an evening of pure Rhythm & Blues, Soul, and Funk!
L’événement Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Les Journées du Conservatoire ! Arles 19 juin 2026
- Color Run Cap Fourchon Arles 19 juin 2026
- Concert au Cocorrico Cocorrico Arles 20 juin 2026
- Toro-piscine à Raphèle Arles 20 juin 2026
- La fête de la musique Arles 21 juin 2026