Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles samedi 20 juin 2026.

Arles

Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles

Samedi 20 juin 2026 de 20h à 23h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dîner concert le groove s’invite chez nous pour une soirée 100% Rythm & Blues, Soul & Funk !

Le groove s’invite chez nous ! Retrouvez Miss Kenza & Les Gentlemen pour une soirée 100% Rythm & Blues, Soul & Funk !

Venez vibrer, bouger et partager un moment unique pour lancer l’été en beauté.

Dîner-Concert Pensez à réserver votre table pour dîner au plus près du live. Les places sont limitées. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

Dinner concert: The groove is coming our way for an evening of pure Rhythm & Blues, Soul, and Funk!

L’événement Miss Kenza & the gentlemen à l’Aire d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles